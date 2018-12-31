  • Galaxy Note9, Bir Android Pie Beta Güncellemesi Daha Alıyor

Galaxy Note9, Bir Android Pie Beta Güncellemesi Daha Alıyor

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Samsung'un amiral gemisi telefonu Note9, dokunmatik problemlerinin çözülebilmesi için bir güncelleme daha alıyor.

Galaxy Note9, yeni bir Android Pie beta güncellemesi daha alıyor. Güncelleme ilk olarak Almanya, Hindistan ve Güney Kore’de yayınlandı. Ayrıca, güncelleme beta programının geçerli olduğu diğer ülkelerde de yayınlanacak. Yazılım versiyonu ise N960FXXU2ZRLT olacak.

Üçüncü beta güncellemesinin finalden önceki son güncelleme olması umuluyordu fakat henüz her şey halledilmiş gibi gözükmüyor. Yayınlanan son güncelleme, dokunmatik problemleriyle alakalı sorunlar üzerine yoğunlaşıyor.

Dokunmatik problemleri, kritik hatalar olarak sınıflandırılabilir yani bu güncellemenin Note9 için gelen ilk düzeltme güncellemesi olduğunu farz edebiliriz. Galaxy S9 ve S9+ için iki kere düzeltme güncellemesi yayınlanmıştı, umarız Note9’un kaderi de böyle olmaz.  
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Güncelleme henüz ülkemiz için yayınlanmış gözükmüyor ama Ayarlar > Yazılım menüsünden güncelleme kontrolünü yapmanızı öneririz.

Kaynak : https://www.sammobile.com/2018/12/31/galaxy-note-9-getting-yet-another-android-pie-beta-update/
Etiketler: Samsung Galaxy Note 9, Android Pie beta
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