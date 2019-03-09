Galaxy Note 9'un Çift SIM'li Versiyonu İçin One UI Duyuruldu

Samsung, Galaxy Note 9'a Android Pie ve One UI güncellemelerini sessiz sedasız yayınladı. Güncelleme şimdilik tek bir model numarasına sahip cihazlara gönderiliyor.

2018'de raflardaki yerini alan Samsung Galaxy ailesinin üyesi Note 9, Brezilya'daki bir kullanıcının söylediğine göre Android Pie ve One UI adlı arayüzün güncellemesini aldı. Ancak bu güncelleme tüm Note 9'lara değil, sadece SM-N9600 model numaraları cihazlara gönderildi.

Bahsi geçen SM-N9600, Galaxy Note 9'un Çin, Brezilya ve Latin Amerika'nın tamamı için üretilmiş Çift SIM'li ve Snapdragon 845'li cihazlara verilen model numarası olarak biliniyor. Brezilya'daki kullacının raporuna göre, güncelleme 7 Mart'ta telefonuna ulaştı.

SM-N9600'a gelen bu güncelleme, Android Pie'ın dışında Google'ın güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Buna ek olarak, Samsung'un yeni arayüzü One UI'nin de en güncel sürümü güncellemeyle birlikte dağıtıldı. One UI, yeni bir bildirim arayüzü, güncellenmiş klavye, yeni görüntüleme özellikleri gibi birçok güncellemeyi içinde barındırıyor.

One UI ve Android Pie güncellemenin en önemli unsurları olsa da Bixby ve Samsung DeX uygulamaları da güncellemenin içerisinde yer aldı. Güncellemenin detaylarına tam olarak erişmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.