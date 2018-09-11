Galaxy Note9'un Gümüş Renk Seçeneği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note9'un gümüş renk seçeneğine sahip olabileceği ihtimalini gözler önüne seren bir görsel ortaya çıktı.

Dijital bir görsel, Samsung'un Galaxy Note9 için gümüş renk seçeneği getireceğine işaret ediyor. Şu anda ABD'de yalnızca Okyanus Mavisi ve Lavanta Moru renklerinde satılan Note9'un gümüş renk seçeneğinin ABD'ye özel olacağı da söylenmekte.

Bu renk seçeneğine tam olarak ne isim verileceği henüz bilinmemekte; ancak görseldeki renk, geçtiğimiz yıl Galaxy S8'de sunulan Arktik Gümüş rengine oldukça benziyor. Galaxy Note 8 ise bu renk seçeneğine sahip değildi.

Galaxy Note9 ABD dışındaki ülkelerin pazarlarında Metalik Bakır ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle de satılmakta. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni renk seçeneğinin ABD dışındaki müşteriler için tercih edilebilir olup olmayacağı bilinmiyor. Ayrıca gümüş rengin hem 128 hem de 512 GB modelleri için geçerli olacağına veya bu modellerden yalnızca birine özel olacağına dair bir bilgi de yok.

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu için, cihazın lansmanından birkaç ay sonra yeni bir renk seçeneği sunması şaşırtıcı olmayacaktır. Zira şirket, amiral gemisi cihazları pazara adım attıktan sonra yeni renk seçenekleri sunması ile bilinmekte.

Cihazda renk seçeneği dışında herhangi bir değişiklik yapılması ise beklenmiyor. Eğer renk seçeneği ile alakalı gelen bilgiler doğru çıkarsa, yeni gümüş rengi dışındaki her şey, cihazın fiyatı da dahil olmak üzere, aynı kalacaktır.