Note9'a Android 10 Yüklemeyi Geciktirmeniz İçin 3 Sebep

Samsung'un Android 10 güncellemesi tonlarca yeni özellik getiriyor ve Galaxy Note9'un performansı üzerinde büyük bir etkisi olduğu söyleniyor. Birçok kullanıcı güncellemenin anında yüklenmesi gerektiğini düşünürken birçoğu da biraz daha beklemenin iyi olabileceğini düşünüyor.

Beklendiği gibi, Galaxy Note9'un Android 10 sürümü, kullanıcı arayüzü ayarları, karanlık modda iyileştirmeler, kamera uygulamasında yenilikler, daha düzgün animasyonlar ve değişikliklerle dolu şekilde geldi. Yeni güncellemenin cihazınızın performansı üzerinde büyük etkisi olabileceği bir gerçek ancak bazı kullanıcılar da henüz sürüm yükseltmeye cesaret edemediklerini bildiriyor.

Güncelleme hakkındaki yorumlara baktığımızda, hatalar ve performans sorunları hakkında birtakım şikayetler görmemiz mümkün oluyor. Muhtemelen ne kadar fazla Galaxy Note9 kullanıcısı Android 10'u indirirse sorunların listesi de o kadar büyüyecek. Bu nedenle kullanıcılar Android 10'u hemen yüklemek için bazı harika nedenler olduğunu söylese de en azından bir süre daha uzak durup izlemek için sebepler bulanlar da çok. Yorumlardan yola çıkarak güncellemeden şu an için uzak durmanızı gerektirecek 3 maddeyi ele alacağız.

1- Çıkabilecek sorunlar hakkında gerginseniz yüklemeyin

Android 10'a geçme konusunda kendinizi rahat hissedemiyorsanız, güncelleme hakkında daha uzun vadeli geri bildirim beklemenizde fayda var. Çok fazla olumsuz geri bildirim görüyorsanız, Samsung'un hata düzeltmelerini yapmasını beklemek iyi bir fikir olacaktır.

2- Seyahat halindeyseniz yüklemeyin

Sanıyoruz en çok dönüş alınan konulardan bir tanesi evinizden uzaktayken herhangi bir güncelleme yaptığınızda bazı hatalarla karşılaşıp cihazınızı verimli olarak kullanamamaya başlamanızdır. Bu yüzden yeni güncelleme için seyahatinizin bitmesini beklemeniz akıllıca olabilir.

3- Cihazın genel performansından endişeliyseniz yüklemeyin

Android 10'un Galaxy Note9'unuzun genel performansını nasıl etkileyeceğini tahmin etmek henüz zor. Birçok kişi performans artışı görse de hatalara ve performans sorunlarına maruz kalan kullanıcılar da yok değil. Yeni yazılımların genellikle eski cihazlarda sorun yaşadığını da burada hatırlatmakta fayda var. Yani yeni sürüm hatalarından arınırken sizin biraz daha eski sürümünüzde vakit geçirmeniz hazırlık aşaması yönünden gayet iyi olabilir.