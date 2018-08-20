Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9'un satışları tanıtımın hemen ardından başladı. Birçok incelemesi yayınlanan cihaz için bu sefer de bir dayanıklılık testi yayınlandı. Galaxy Note9, bu testte hayal kırıklığına uğrattı.

Samsung'un çiçeği burnunda amiral gemisi Galaxy Note9, sağlamlık testine maruz kaldı. Ön ve arka camları Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan Note9, çizilme testlerinde oldukça başarılı bir performans gösterdi. Cihazın Bixby butonu ise sınıfta kaldı.

Cihazın maket bıçağıyla yapılan çizilme testinde - Webtekno tabiriyle "döner kesme testi- ise metal çerçeveler doğal olarak çizildi. Ancak burada ilginç olan şey, bu test esnasında Bixby butonunun yerinden çıkması oldu. Çok ciddi bir güç uygulanmamasına rağmen aniden yerinden fırlayan ses açma kapama ve Bixby butonları, 6.499 TL'lik bir telefon için oldukça şaşırtıcı oldu.

Ayrıca Galaxy Note9'un yine bizim testimizde de görebileceğiniz bir diğer 'dayanıksızlık' örneği, S Pen'in kolayca kırılabilmesi oldu. Hafif bir güç uygulandığında kurşun kalem gibi kırılan yeni S Pen, hayal kırıklığına uğrattı. Cihazın diğer testleri genel itibariyle başarı ile sonuçlansa da Bixby ve S Pen'in dayanıksızlığı sebebiyle Note9, sınıfta kaldı.