  • Galaxy Note9 İçin Yayınlanan En İyi 10 Duvar Kağıdı

Galaxy Note9 İçin Yayınlanan En İyi 10 Duvar Kağıdı

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Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9, beraberinde birbirinden güzel duvar kağıtlarıyla geliyor. Birçok cihazda kullanabileceğiniz duvar kağıtları, renkleriyle dikkat çekiyor.

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy Note9, birbirinden güzel duvar kağıtlarıyla satışa sunuldu. Note9 ile beraber gelen duvar kağıtlarının özellikle siyah ağırlıklı olanları AMOLED ekranlar için hem pil tasarrufu sağlıyor hem de oldukça iyi bir görünüm sunuyor. Tüm cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu duvar kağıtları, AMOLED ekranlarda çok daha iyi performans sergiliyor.
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Samsung Galaxy Note9'un tüm duvar kağıtlarını yüksek çözünürlüklü olarak buradan indirebilir ve birçok cihazınızda kullanabilirsiniz.

Kaynak : https://www.androidheadlines.com/2018/08/galaxy-note-9s-official-wallpapers-available-to-download.html
Etiketler: duvar kağıdı, samsung galaxy note9
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