Galaxy Note9 S Pen'i 3 Adımda Özelleştirebilirsiniz

Samsung, S Pen’e olan bakış açısını Galaxy Note9 ile tamamen değiştirdi ve cihaza farklı özellikler ekledi. Bu noktada Galaxy Note9 kullanıcıları da birkaç ufak dokunuşla S Pen’lerini özelleştirebilirler.

Samsung Galaxy Note9, gerek tasarımı gerekse sunduğu özellikler ile birçok kişi tarafından beğeni ile karşılandı. Tamamen yeni bir bakış açısı ile üretilen Galaxy Note9’un S Pen’i dahi merak konusu oldu. Şimdiye kadarki en iyi S Pen’i üreten firma, bu ufak kalemi bile akıllı dokunuşlarla sardı. Bluetooth özellikli, fotoğraf çekebilen, galeride göz atmanıza olanak tanıyan, Google Chrome sayfalarında önceki sayfayı açabilen ve uzaktan kumanda işlevi gören S Pen'in bu özelliklerini kullanmak için izlemeniz gereken birkaç adım bulunuyor.

İşte Galaxy Note9 cihazınızdaki S Pen’inizi uzaktan kumanda haline getirebilecek kısa adımlar

1. Ayarlar uygulamasını açın ve Gelişmiş Özellikler’e dokunun. Ardından S Pen ve S Pen Remote (uzaktan kumanda olarak kullanmak için) seçeneklerini takip edin.

2. Açılan menü, düğmeye tek tıkladığınızda veya çift tıkladığınızda ne yapmak istediğinizi seçmenizi sağlar. Diğer yandan S Pen’in düğmesine basılı tutmanız; cihazınızdaki herhangi bir uygulamayı açmanızı, ekran içeriğinizi büyütmenizi veya çeşitli mesaj işlevlerini gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

3. Bu adımda ise S Pen’in düğmesine tıkladığınızda neler olabileceğini seçeceksiniz. S Pen uzaktan özelleştirme menüsünde listelenen Kamera, Galeri veya Ses Kaydedici gibi özelliklerin her birinin ne yapacağını seçmek için Tek basış seçeneğine veya Çift basma seçeneğine dokunabilirsiniz.

Yukarıda listelenen 3 adımı uygulayarak sizler de cihazınızı uzaktan kontrol edebilir ve Galaxy Note9’un keyfini sürebilirsiniz. Ancak burada unutmamanız gereken en önemli nokta, S Pen’inizin bunları yapabilmesi için şarja ihtiyaç duyduğudur. Cihazın S Pen’i 40 saniye içerisinde şarj edebileceğini düşünecek olursak, bu sizler için sorun olmayacak. Ortalamaya bakacak olduğumuzda ise S Pen, tek bir şarj ile 200 tıklama gerçekleştirebiliyor.