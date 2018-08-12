Yeni Note9, bir dizi duvar kağıdıyla karşımıza çıktı. Canlı, boya kutusundan fırlamış renklerle tasarlanmış soyut duvar kağıtlarını kendi cihazınızda da kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note9’un gelişiyle birlikte bir dizi duvar kağıdı da beraberinde geldi. Yepyeni tasarım duvar kağıtları akıllı telefonların belki de en önemsiz kısmı lakin birçok kullanıcı varsayılan duvar kağıtlarını değiştirmeyi tercih etmiyor; varolanı kullanıyor. Note 9 ile gelen bu yeni duvar kağıtları daha öncekilere göre oldukça canlı.

Galaxy Note9’da yer alan 10 adet yeni duvar kağıdı, AMOLED panellerinde yer alan koyu siyahlardan yararlanıyor. Bu siyah arka planın yanı sıra duvar kağıtları bir dizi farklı renklerdeki boya kutusundan dökülmüşçesine bir görünüm sağlıyor.

Bu yeni duvar kağıtlarını denemek isteyenler için söyleyelim, görseller en iyi sonucu AMOLED ekrana sahip cihazlarda gösteriyor. Canlı ve soyut duvar kağıtları, telefonunuz Note9 olmasa bile cihazınızın ekranında iyi görüneceğine eminiz. Note9'un yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.