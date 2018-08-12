Galaxy Note9'un Yüksek Çözünürlüklü Duvar Kağıtları Yayınlandı

1 dk okuma süresi
28
15
10
4
3
Yeni Note9, bir dizi duvar kağıdıyla karşımıza çıktı. Canlı, boya kutusundan fırlamış renklerle tasarlanmış soyut duvar kağıtlarını kendi cihazınızda da kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note9’un gelişiyle birlikte bir dizi duvar kağıdı da beraberinde geldi. Yepyeni tasarım duvar kağıtları akıllı telefonların belki de en önemsiz kısmı lakin birçok kullanıcı varsayılan duvar kağıtlarını değiştirmeyi tercih etmiyor; varolanı kullanıyor. Note 9 ile gelen bu yeni duvar kağıtları daha öncekilere göre oldukça canlı.  
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy Note9'un AR Emoji Kullanılarak Yapılan İncelemesi

Galaxy Note9’da yer alan 10 adet yeni duvar kağıdı, AMOLED panellerinde yer alan koyu siyahlardan yararlanıyor. Bu siyah arka planın yanı sıra duvar kağıtları bir dizi farklı renklerdeki boya kutusundan dökülmüşçesine bir görünüm sağlıyor.
İLGİLİ HABER

Note9'un "Karbon Su Soğutma Sistemi" İddia Edildiği Kadar Soğutmuyor Olabilir mi?

Bu yeni duvar kağıtlarını denemek isteyenler için söyleyelim, görseller en iyi sonucu AMOLED ekrana sahip cihazlarda gösteriyor. Canlı ve soyut duvar kağıtları, telefonunuz Note9 olmasa bile cihazınızın ekranında iyi görüneceğine eminiz. Note9'un yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Download-the-official-Samsung-Galaxy-Note-9-wallpaper-right-here-right-now_id107692
Etiketler: duvar kağıdı, Galaxy Note9
28
15
10
4
3
Emoji İle Tepki Ver
28
15
10
4
3