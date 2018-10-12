Galaxy Note9'un Gece Siyahı Renk Seçeneği Satışa Sunuldu

Amerika'da yalnızca iki renk seçeneğiyle çıkan Note9 renk seçeneklerindeki eksikliklerini kapattı.

Bir hafta önce Samsung, Amerika’daki kullanıcıları için Samsung Galaxy Note9’u Bulut Grisi renk seçeneğiyle satışa sunmuştu. Şimdiyse Amerika’daki kullanıcılar Gece Siyahı renk seçeneğine de sahip durumdalar.

Gece Siyahı renk seçeneği şu an için sadece 128 GB’lık modelde sunulacak. 512 GB’lık Gece Siyahı modeline sahip olmak isteyen kullanıcıların iki hafta daha beklemeleri gerekiyor.

128 GB depolamaya sahip Samsung Galaxy Note9, 999.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Samsung Galaxy Note9’u Okyanus Mavisi, Lavanta Moru, Bulut Grisi (yalnızca Amerika’da mevcut) ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle satın alabilirsiniz.