Galaxy P Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü İle Gelebilir

Yakın gelecekte piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy P, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacak ilk Samsung telefonu olabilir.

Samsung, orta seviye telefonlarına dair sözünü tutarak Galaxy P'de ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanabilir. Bu haber, daha önce de Samsung'un gelecek üretimleri hakkında sızıntılar yapan bir kişi tarafından yayıldı. Telefonun gelecek ay piyasaya sürüleceği de söylentiler arasında. Bu doğruysa Galaxy P, Samsung'un ilk ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip telefonu olacak.

Bu sızıntıyı ortaya atan kişi, önceki paylaşımlarında Samsung Galaxy P'nin Çin'e özel "Orijinal Üretici Tasarımı" orta seviye bir telefon olacağını da söylemişti. Bu, Samsung'un telefonu tasarlayacağı ancak üretimi kendi tesislerinde yapmayacağı anlamına geliyor.

Samsung'un Galaxy S10'a ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü, A serisinin gelecek telefonuna da optik sensör yerleştireceği uzun süredir söylenmekteydi. Bu söylentiler de doğru ise Samsung Galaxy P bir optik sensöre sahip olacak, ultrasonik olan ise S10'a özel olacak.

Galaxy P hakkında henüz pek bir bilgi olmamasına rağmen söylentiler oldukça mantıklı gelmekte. Samsung'un Çin akıllı telefon pazarındaki payı son zamanlarda %1'in altına düşmüş durumda. Samsung Çin'e özel, devrim niteliğinde bir teknolojiye sahip bir model geliştirerek Çin'deki payını geri kazanmaya çalışıyor olabilir.

Dahası, mevcut sızıntılar Samsung Mobile CEO'su DJ Koh'un yaptığı yorumlarla da örtüşüyor. Koh, yakın zamanda şirketin orta sınıf cihazlarının yeni teknolojilere Galaxy S ve Note amiral gemilerinden bile önce sahip olabileceğini söylemişti.