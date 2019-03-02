Galaxy S10 Ailesi, Netflix'in Videolarını Destekleyecek

Sansung'un yeni S10 ailesi, HD ve HDR kalitesindeki videoları oynatması için Netflix tarafından onaylandı.

Netflix’in Android platformundaki uygulaması, sadece Widevine L1 desteği mevcutsa HD veya HDR kalitesindeki videoları oynatmaya izin veriyor. Hatta bu destek olsa bile, Xiaomi POCO F1’de gördüğümüz gibi bütün cihazlar için garanti verilmiyor. Netflix’in HD veya HDR videoları oynatabileceğiniz cihazların listesini buradan inceleyebilirsiniz.

Samsung’un yeni tanıtılan Galaxy S10, S10e ve S10+ cihazlarının hepsi, HD ve HDR kalitedeki videoları oynatması Netflix tarafından onaylandı. Buna ek olarak Netflix, Galaxy M10, M20 ve M30 cihazlarını da HD video desteği listesine ekledi.

Son olarak, Qualcomm Snapdragon 675, Qualcomm Snapdragon 710 veya Qualcomm Snapdragon 855 kullanan cihazların da Netflix’in HD video desteği bulunan telefonlar listesine girdiğini de belirtelim. Bu demek oluyor ki, yeni tanıtılan Xiaomi Mi 9, Xiaomi Redmi Note 7 Pro ve Nokia 8.1 gibi telefonlar da Netflix’in HD videolarını görüntüleyebilecek.