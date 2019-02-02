Şimdiye kadar Samsung'un Galaxy S10 serisinin büyük kardeşleri S10 ve S10 Plus hakkında birçok render ve görüntü internet ortamına düştü, fakat ucuz versiyonu S10e hakkında çok da bir şeye rastlamadık. WinFuture'ın yayınladığı son fotoğrafla ise bu durum değişti.

Galaxy S10 ailesinin en küçük ve en ucuz versiyonu olan S10e, abilerinin sahip olduğu birkaç özellikten mahrum olsa da, aşağı yukarı aynı yeniliklerle gelecek. Bunlardan en açık olanı ise Infinity-O ekran tasarımı.

Ortaya çıkan render görüntülerinden anladığımız kadarıyla yanlardan kavisli bir ekranın mevcut olmadığı telefonda, çerçeveler de abilerininki kadar ince değil. Arka tarafta ikili kamera kurulumu gördüğümüz cihazın önünde ise bir adet selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy S10e'nin bu görüntülerinde 3 farklı rengi paylaşılmış olsa da çıkışta daha fazla renk seçeneğiyle geleceği düşünülüyor. Arka tarafa baktığımızda herhangi bir parmak izi okuyucusuna rastlamıyoruz. Bu durum genelde parmak izi sensörünün ekrana gömüldüğü zaman karşılaştığımız bir şey olsa da S10e'de durum böyle değil. Cihazın güvenliği açma kapama tuşundaki parmak izi sensörü ile sağlanıyor.

Kulaklık girişinin olup olmadığı konusuna gelecek olursak endişelenmeye gerek yok, zira Samsung 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden (hala) vazgeçmiş değil. Galaxy S10 ailesi, Samsung'un Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.