Galaxy S10'un Kamera Çıkıntısını Gİzleyebileceksiniz

Samsun Galaxy S10, yılın akıllı telefonu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. En son gelen bilgilere göre telefonun kamera çıkıntısını isterseniz gizleyebileceksiniz.

Samsung’un çentiksiz bir telefonla gelmesi, çıkıntı ekran sevmeyenlerin uzun süredir görmek istedikleri bir olaydı. Galaxy S10’un ilk incelemelerinde kullanıcılar aynı geçmişte ki çentik sorunları gibi, çıkıntıları da fazla beğenmemişlerdi.

Bazı uygulamalar bu ekran çıkıntıları ile optimizasyon sorunları yaşıyor fakat bir iki güncelleme ile bu durum kolayca çözülebilir. O zamana kadar, Galaxy S10 kullanıcıları kamera çıkıntılarını devre dışı bırakabilme veya saklama seçeneklerine sahip. Bu durum telefonun üst çerçevesine yapay bir parça eklemekle gerçekleşiyor. Telefonun üst tarafı, alt tarafından biraz kalın olsa da bu kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor.

İleri seviye fotoğraf çekebilen kameralarıyla gelen Galaxy S10, dinamik AMOLED ekrana sahip, bu da çektiğiniz fotoğrafları en iyi şekilde görüntelemenize yarıyor. Ön kamerayı saklama seçeneği ise Ayarlar>Ekran menüsünde mevcut.