Galaxy S10 Plus'ın 5G Desteğine Sahip Versiyonu Bulunacak

Samsung'un 2019 model amiral gemileri Galaxy S10 ve S10 Plus ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

5G teknolojisinin hayatımıza girişi, günden güne yaklaşıyor. Birçok üreticinin 2019 yılında 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sunacağı artık biliniyor. Şimdi ise Samsung cephesinden gelen yeni bilgi, şirketin bir sonraki amiral gemisi Galaxy S10 Plus'ın da bu teknolojiye sahip olacağını açığa çıkardı.

Konsept tasarım.

Kore merkezli The Bell adlı internet sitesi tarafından sağlanan bilgiler, Galaxy S10 Plus'ın 5G destekli ayrı bir versiyonu olacağını ortaya koydu. Yani Galaxy S10 ve S10 Plus'a ek olarak, 5G destekli bir S10 Plus modeli üretilecek. Cihaz, 5G teknolojisi haricinde S10 Plus ile aynı teknik özelliklere sahip olacak.

Oldukça az sayıda üretileceği söylenen 5G destekli S10 Plus, 5G teknolojisi kısa vadede kısıtlı bölgelerde bulunacağından, muhtemelen sadece bu bölgelerde satışa sunulacak. Samsung'un ana vatanı Güney Kore büyük ihtimalle bu ülkelerden biri olacak.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus hakkında bugüne kadar sızdırılan bilgiler ve tahminlere göre cihazlar; ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleriyle gelecek. Snapdragon 855 ve yeni nesil Exynos çipsetinden gücünü alacak olan cihazların Plus versiyonu; üçü arkada, ikisi önde olmak üzere toplamda 5 adet kameraya sahip olacak. 5G teknolojisiyle de fark yaratması beklenen S10 Plus hakkında bildiklerimiz henüz bu kadar.