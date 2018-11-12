Galaxy S10 Plus'ın Üçlü Kamera Tasarımı Nasıl Olacak?

Önceki sızıntılar Samsung'un Galaxy S10 tasarımında Galaxy S9'un yolundan gideceğini göstermişti. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bataryaya daha fazla alan açmak için kamera tasarımını Galaxy Note9'daki gibi şekillendirecek.

Samsung’un en popüler amiral gemisi serilerinden biri olan Galaxy S serisi, çift kamera teknolojisi ile ilk kez bu yıl tanıtılan Galaxy S9+ ile tanıştı. Galaxy S9+’ta çift arka kamera, Samsung logosunun hemen üstüne dikey olarak konumlandırılmış, fiziksel parmak izi tarayıcı da kamera modülünün hemen altında yer almıştı.

Gelen bilgilere göre Galaxy S serisinin 10. yıl premium telefonu olacak Galaxy S10+, 3500-4000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Keza bir diğer sızıntıya göre Galaxy S10+, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Peki üçlü kamera Galaxy S9’daki gibi dikey konumlandırılırsa batarya nasıl sığdırılacak?

Yeni gelen bir bilgiye göre Samsung, Galaxy S10+’ta Galaxy S9 yerine Galaxy Note9’un izinden gidecek. Böylece üçlü kamera kurulumu cihazın arkasına yatay şekilde konumlandırılacak. Ayrıca arkada fiziksel bir parmak izi tarayıcının bulunmayışı, cihazın boyutları daha küçük olmasına rağmen batarya için daha büyük bir boş alan bırakacak.

Eğer bu sızıntı doğru ise Galaxy S10+’ın arka panel tasarımı yukarıdaki fotoğrafta görüntüğü gibi olacak. Üçlü kamera kurulumu, cihazın orta-üst kısmına dikdörtgen bir modül ile simetrik şekilde monte edilecek. Samsung logosu ise hemen altında yer alacak. Parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü şekilde önde bulunacak.