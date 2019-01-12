Galaxy S10 Plus, Samsung'un En İnce Amiral Gemisi Olabilir

Samsung, tasarımda eski ince tasarıma dönmüş olabilir. Yeni S10+ Samsung'un en ince amiral gemisi olacak.

Akıllı telefonların ilk çıktığı zamanlarda, Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri telefonlarının inceliklerini lanse ettiler. 2015 yılından bugüne kadar gelen zamanda, akıllı telefonların kalınlıkları gitgide arttı. Bunun başlıca sebepleri arasında daha büyük batarya ve daha fazla özellik ekleme isteği vardı. Ama işler artık değişmiş olabilir çünkü Samsung tekrar ince tasarıma dönüyor.

IceUniverse kaynağından gelen bir bilgiye göre Samsung Galaxy S10+, Samsung’un en ince amiral gemisi olacak. Telefonun kalınlığı 7.8 mm olacak ve Samsung’un 2016 yılından beri çıkardığı en ince telefon olacak.

Samsung bundan önce, 6.8mm kalınlığında S6, 6.9mm kalınlığında S6 Edge+, 7.0 mm kalınlığında S6 Edge, 7.6mm kalınlığında Note 5 ve 7.7 mm kalınlığında S7 Edge çıkardı. Bu 5 amiral gemisi de S10 Plus'tan daha ince. Galaxy S10 Plus ise 4000mAh bataryası ve üçlü arka kamera kurulumu ile önceki modellerden ayrılıyor. Daha önceki amiral gemilerinde bu tarz özellikler yoktu.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Lite'ın kalınlıkları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor fakat sınırları zorlayacaklarını düşünüyoruz.