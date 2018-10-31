Samsung Galaxy S10, 48 veya 32 MP'lik Kamerayla Gelecek

Telefon kameraları gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Samsung, Galaxy S10'un rakiplerinden aşağı kalmaması için iki yeni kamera geliştirdi.

Telefon sektöründe kamera oldukça önemli bir yer tutuyor. Bir zamanlar Apple'ın tek başına hüküm sürdüğü mobil fotoğraf alanında artık meydan savaşı çıkmış durumda. Samsung, bu savaşa 48 MP ve 32 MP'lik iki ağır topunu sürüyor.

Akıllı telefon kameralarına yüksek sayıda piksel koymak başlı başına bir marifet. Sonuçta bu cihazlar birer fotoğraf makinesi değil, bir DSLR'a kıyasla çok daha ince bir yapıya sahipler. Samsung, 0.8 mikrometrelik pikselleme teknolojisi sayesinde bunu başarabiliyor. Benzer bir beceriye sahip sadece Sony IMX586'yı görmüştük, ancak o da herhangi bir akıllı telefonda gördüğümüz bir kamera değil.

Megapiksel sayısı tek başına yetmiyor tabii ki. Küçük piksellerin, özellikle az ışıklı ortamlarda başarısızlığa uğraması neredeyse kesin. Samsung'un ISOCELL Plus teknolojisindeki piksel ayrıştırma teknolojisini ve Tetracell teknolojisini kullanarak bulduğu çözüm ise dört pikseli birleştirerek daha yüksek ışık hassasiyetine sahip bir piksel oluşturmak oldu.

Hem 48 MP ISOCELL Bright GM1 hem de 32 MP ISOCELL Bright GD1 elektronik görüntü sabitleme teknolojisine sahip. 32 MP'lik kameranın MP eksiğini ise gerçek zamanlı HDR özelliği kapatıyor.

Samsung'a göre bu sensörlerin üretimine bu yılın son çeyreğinde başlanacak. Aynı dönemde başka neyin üretimine başlanacak? Evet, Samsung Galaxy S10'un. Kameraların ufak boyutlarını göz önüne alınca Samsung her iki kamerayı da telefona takabilir gibi gözüküyor. Yine de birinden birini seçecek olsak HDR farkıyla 32 MP kamera derdik.