Galaxy S10'un Parmak İzi Tarayıcısının Patenti Görüntülendi

Samsung'un şu ana kadarki en detaylı ekrana gömülü parmak izi tarayıcı patenti ortaya çıktı. Patentte gösterilen teknolojinin Galaxy S10'da kullanılma ihtimali oldukça yüksek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı üzerinde çalıştığı, bu sensöre sahip bir akıllı telefon tanıtacağı uzun süredir konuşulan bir konu. Söz konusu telefon için ilk aday Galaxy S9 olarak gösterilmişti, ancak Galaxy S9’da böyle bir özellik bulunmuyordu. İkinci tahmin Galaxy Note9’du. Bunun için de şirketin zamanlamayı tutturamayacağı söylendi ki öyle de oldu.

Son tahminler Samsung’un Galaxy S serisinin 10. yıl telefonu olacak Galaxy S10 ile birlikte ilk ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı göreceğimiz yönünde oldu. Şu ana kadar, Samsung’un bir "ultrasonik parmak izi tarayıcı" üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Yeni bir patent belgesi, şirketin optik parmak izi tarayıcı üzerinde çalıştığını doğruladı. Üstelik söz konusu patent görselleri, önceki patent görsellerinden çok daha detaylı çizimlere sahip.

Patent görseline göre, parmak izi tarayıcının bulunduğu kısım tıpkı Galaxy S8, Note8, S9 ve Note9’un ana ekran tuşu gibi basınca duyarlı olacak. Ekranın altında geniş bir optik sensör yer alacak ve bu sensör, kullanıcının parmak izini tarayarak kayıtlı parmak izi ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edecek. Samsung’un teknolojiyi tamalayıp tamamlamadığı ise henüz bilinmiyor.

Bir teknolojinin, son kullanıcıya sunulması için tamamlanmış olması gerekiyor. Bu nedenle ortaya çıkan patent belgeleri, Galaxy S10’da ekrana gömülü parmak izi tarayıcının kesin olarak var olacağını göstermiyor. Samsung, söz konusu teknoloji üzerinde AR-GE çalışmalarını sürdürüyorsa, kullanıcılarının ekrana dokunarak kilit açma hayalı Galaxy Note10 ya da daha sonraki amiral gemilerine sarkabilir.