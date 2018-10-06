Galaxy S10'un İşlemcisi Yapay Zeka Ünitesine Sahip Olacak

Samsung, gelecek amiral gemisi Galaxy S10 için yeni bir "Sinir İşleme Ünitesi" üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon üreticileri yaklaşık 1 yıldır amiral gemi seviyesindeki yonga setlerine Sinir İşleme Ünitesi (NPU) ekleyerek cihazların yapay zeka yeteneklerini bir adım öne taşıyorlar. Bu yönde ilk atılımı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Huawei, Kirin 980 ile beraber iki adet NPU sunmaya başladı. Yapay zeka konusunda diğer üreticilere göre biraz geride kalan Samsung ise bu durumu değiştirmek istiyor.

Bir Samsung çalışanının LinkedIn profilinde yer alan bilgiye göre Samsung, ikinci nesil NPU'nun geliştirilme çalışmalarına Aralık 2017 itibariyle başladı. Sürecin ardından yaklaşık 1 yıl geçti ve artık sona yaklaşıldı. Tasarlanan yeni Sinir İşleme Ünitesi'nin ise Galaxy S10 modelinde bulunacağı söyleniyor.

Samsung'un ürettiği ilk NPU, çok ciddi bir fark oluşturmayı başaramamıştı. Bu durumdan hoşnut olmadığı belli olan Samsung, yeni NPU ile oldukça iddialı gelecek. Koreli üreticinin tasarlayacağı yeni NPU'nun Exynos 9820 işlemcisiyle beraber gelmesi bekleniyor. Bu işlemci de az önce belirttiğimiz bilgiyi doğrular şekilde, Galaxy S10'da kullanılacak işlemcinin ta kendisi.