Samsung Galaxy S10'un Fiyat Etiketi Ortaya Çıktı

Hindistan merkezli teknoloji sitesi, Galaxy S10 serisinin fiyat etiketini ortaya çıkardı. Buna göre Samsung, Galaxy S10 modellerinin fiyatlarını 2018 model iPhone'ların altında tutacak.

Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına 10 günden kısa bir süre kalmışken Hindistan merkezli popüler teknoloji sitesi 91mobiles, Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin sahip olacağı fiyat etiketlerini ortaya çıkardı. Fiyatlar Hint Rupisi cinsinden olduğu için cihazların global fiyatının ancak yaklaşık fiyatını söyleyebiliriz.

91Mobiles tarafından aktarılan bilgiye göre Galaxy S10 serisinin fiyatlandırması şu şekilde olacak;

Galaxy S10e - 50,000 Hint Rupisi - ~700 Dolar

Galaxy S10 - 65,000 Hint Rupisi - ~900 Dolar

Galaxy S10+ - 75,000 Hint Rupisi - ~1050 Dolar

Ayrıca yine 91mobiles tarafından aktarılan bilgiye göre cihazların farklı RAM ve depolama alanı versiyonları arasında 4,000 Hint Rupisi fark olacak. Bu da fiyat farkının ülkemizde 400-500 TL civarında olacağı anlamına geliyor. Fakat kur farkı ve belirlenen kar marjı ile bu oran değişebilir.

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone XR, 750 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Standart model olan iPhone Xs 999 dolar, iPhone Xs Max ise 1099 dolar fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluştu. Samsung’un fiyatlarını Apple’ın fiyatlarıyla karşılaştıracak olursak Güney Koreli teknoloji devinin bir ‘tık’ daha tüketici dostu olmaya çalıştığını söyleyebiliriz.

91Mobiles ayrıca Galaxy S10 modellerinin satış tarihi ile ilgili de bir bilgi paylaştı. Buna göre Galaxy S10 modelleri için 6 Mart tarihinde Hindistan’da özel bir lansman gerçekleştirilecek. Cihazların Hindistan’da satışa sunulması ise 15 Mart tarihini bulacak. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ne yazık ki henüz bilinmiyor.