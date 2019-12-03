Galaxy S10 , Mi 9 ve Redmi K20 Pro Kernel Kodları Yayınlandı

Geliştirici ve kullanıcıların cihazların derinlerine inebilmeleri için yayınlanan kernel kaynak kodları, Samsung S10 serisi, Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi K20 Pro'nun Android 10 derlemeleri için yayınlandı.

Orijinal ekipman üreticilerinin güncel olarak paylaştığı kernel kaynak kodları, geliştiricilere ve uzman kullanıcılara telefonlarını çalıştıran kodların inceliklerini öğrenmek konusunda fırsat tanıyor. Telefonun potansiyelini ve performansını artırmak için yollar keşfetmeyi sağlıyor. Bunlara ek olarak kernel kaynak kodları, geliştiricilerin özel salt okunur bellek (ROM) hazırlayıp yayınlamasına yardımcı oluyor. Bu da ürünlerin kendi salt okunur belleklerinden memnun olmayan kullanıcıların işine yarıyor.

Üçüncü taraf gelişimini teşvik etmek amacıyla günümüzde çoğu orjinal ekipman üreticisi, cihazlar satışa sunulduktan bir ya da iki ay sonra kernel kaynak kodlarını paylaşmakta. Samsung ve Xiaomi gibi üreticiler kernel kodlarını paylaşma konusunda iyi bir geçmişe sahipler ve daha öncesinde Galaxy S10 serisi, Xiaomi Mi 9 ve Redmi K20 Pro için Android 9 Pie kernel kodlarını paylaştılar. Yeni Android 10'un bu cihazlar için kullanıma sunulması ile birlikte şirketler, Android 10 derlemelerinin de kodlarını yayınladı.

Samsung Galaxy S10 serisinin işlemcisi Exynos'un çeşitlerinin kernel kaynak kodları, Samsung'un açık kaynaklı internet sitesinde erişime açık durumda. Bu kodlara Galaxy S10e (SM-G970F), Galaxy S10 (SM-G973F) ve Galaxy S10+ (SM-G975F) modelleri dahil. En son sürümler, sürüm açıklamalarında bulunan 'QQ' etiketi ile listenin başındalar. Cepheus kod adlı Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi K20 Pro'nun kodları da şu anda GitHub'da mevcut. Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Redmi K20 Pro'nun kodlarının aynı olduğunu not etmekte fayda var.

İki cihazın kernel kaynak kodlarını aşağıda bulunan linkler aracılığıyla indirebilirsiniz:

Xiaomi Mi 9/Xiaomi Redmi K20 Pro Kernel Kaynak Kodları

Samsung Galaxy S10 serisi Kernel Kaynak Kodları