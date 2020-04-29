Samsung Galaxy S20 Ultra, Kırılan Kamera Camı ile Gündemde

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S20 Ultra, geçtiğimiz dönemlerde çeşitli ekran sorunlarıyla tartışma konusu olmuştu. Şimdiyse Galaxy S20 Ultra sahipleri, arka kamerasındaki camın herhangi bir düşme ya da darbe olmamasına rağmen kırılmasından şikayet ediyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat 2020 tarihinde duyurduğu yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, şu sıralar yaşanan sorunlarla tartışmaların odağında. Kullanıcılar, kısa bir süre önce rapor ettikleri yeşil ekran ve kamera odaklanma sorunundan sonra şimdi de telefonun arka kamera modülünde bulunan camın durduk yere kırılmasından şikayetçiler.

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S20 Ultra ile ilgili resmi forumlara yapılan şikayetler, bu telefonun çok ilginç bir sorunla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcılar, darbeye ya da düşmeye maruz kalmamasına rağmen Galaxy S20 Ultra'nın arka kamera camının kırıldığını söylüyorlar. İşin daha da ilginç tarafı, bu sorunun onlarca tüketici tarafından rapor edilmiş olması.

Konuyla ilgili olarak yapılan şikayetlere bakıldığında kamera camının kırılmasına dair hiçbir elle tutulur nedenle karşılaşılamıyor oluşu, kafaları daha karıştırıyor. Tüketiciler, sorunla ilgili herhangi bir mantıklı açıklama yapamazken Galaxy S20 Ultra'nın arka kamera kurulumundaki camının kendi kendine kırıldığını ifade ediyorlar. Bazı Galaxy S20 Ultra kullanıcılarına göre bu durumun nedeni, Samsung'un tasarımla ilgili yapmış olduğu bir hata.

Bu gizemli kırılma problemi ile ilgili olarak Samsung cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Üstelik Samsung mühendisleri, konuyla ilgili herhangi bir fikir bile belirtmediler. Samsung'un bu kadar sessiz kalıyor oluşu, şirketin böyle bir sorunla karşılaşmayı beklemediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Şimdi gözler, teknoloji devinin konuyla ilgili yapacağı açıklamalarda.