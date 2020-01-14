Galaxy S9 ve S9+ Cihazlarına Android 10 Beta Güncellemesi

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, kullanıcıları memnun etmek için çalışmalarına devam ediyor. Neredeyse iki yaşında olan Galaxy S9 ve S9+ cihazları için Android 10 beta güncellemesi getiren Samsung, güncellemenin kararlı sürümünü de bu ayın sonlarına doğru kullanıcıyla buluşturacak.

Samsung’un geçmişte akıllı telefonlarına güncellemeler getirmede pek de istikrarlı olmadığı bilinen bir gerçek. Sony, Motorola ve HTC gibi şirketlerin ürettiği akıllı telefonlara en son çıkan Android güncellemeleri takır takır gelirken Samsung, güncellemeleri oldukça geriden takip ediyordu. Hatta aylar geçse de güncellemenin gelmediği oluyordu fakat geçtiğimiz yıl işler tersine dönmüş gibi gözüküyor.

Bu alanda, özellikle amiral gemisi cihazlarında büyük gelişme kaydeden Samsung, Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonları için altıncı Android 10 beta güncellemesini getiriyor. Cihazların neredeyse iki yaşını doldurduğunu göz önünde bulundurursak Samsung’un bu alanda doğru yolda ilerlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz.

Samsung’un kararlı güncellemesinin bu ay içinde çıkması bekleniyor:

Kararlı güncellemenin öncesinde kullanıcıyla buluşacak olan OTA güncellemesi, 116 MB’lık bir alana sahip ve sistemdeki bazı ufak tefek aksaklıkları düzeltecek. Yeni güncellemeyle birlikte gelen özelliklerse şu şekilde;

Kullanıcıların zaman zaman Samsung Pay klavyesinde şifrelerini girememesiyle alakalı sorunlar giderilecek. Samsung akıllı telefonların kamerası v10.0.01.49 ile güncellenecek. Bazı MVNO hizmetlerinde mobil veri ile ilgili yaşanan sorunlar düzeltilecek. Samsung’un çift-SIM özelliğini etkileyen sorunlar giderilecek.

Samsung’un kullanıcılarına sunduğu bir önceki güncellemesi gibi bu yeni güncelleme de ocak ayı güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Yeni güncelleme, Hindistan’da beta programı ile uyumlu olan akıllı telefonlara gelmeye başladı ve yakın bir zamanda da Samsung’un bütün kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. Şirketin sunduğu bu altıncı beta sürümün, kararlı güncelleme gelmeden önce kullanıcılarla buluşan son güncelleme olacağı öngörülüyor. Samsung’un Android 10 kararlı güncellemesinin ise ocak ayının sonlarına doğru sunulması bekleniyor.

Samsung’un güncellemeleri ile ilgili izlediği strateji hakkında sizin düşünceleriniz neler? Beraberinde getirdikleri özelliklerden memnun musunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.