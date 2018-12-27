  • Galaxy S9 Android 9.0 Pie Güncellemesi Türkiye'ye Geldi

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Android 9.0 Pie Güncellemesi Türkiye'ye Geldi

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Uzun süredir beklenen gün geldi çattı ve Android Pie güncellemesi Samsung'un amiral gemilerine geldi.

Geçtiğimiz ay Galaxy S9 ve S9 Plus için betası yayınlanan Android Pie'ın ocak ayının ortalarında yayınlanması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan sürpriz sonrası, Android 9.0 Pie bölge bölge dağıtılmaya başlanmıştı.

Bugün ise ülkemizdeki Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcıları için güzel haber geldi. An itibarı ile bu iki cihaz için ONE UI temelli Android 9.0 Pie indirilebilir durumda.

Görselden de görebileceğiniz üzere 1.8 GB boyutundaki güncelleme için henüz bildirim almadıysanız, güncellemeyi elle denetlemeyi deneyebilirsiniz. 
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/galaxy-s9-ve-galaxy-s9-plus-icin-android-pie-guncellemesi-turkiyeye-geldi-41064891
Etiketler: android, Samsung Galaxy S9
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