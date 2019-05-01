Samsung'un yeni çıkan orta seviye tableti Galaxy Tab S5e'de iPhone 4'tekine benzer bir sorun ortaya çıktı.

Bir Instagram kullanıcısı, tableti yatay bir şekilde köşelerinden tuttuğunda (aşağıdaki resimdeki gibi) Wi-Fi sinyalinin tamamen kesildiğini belirtti. Ünlü teknoloji sitesi SamMobile, sorunu kendi imkanlarıyla test etti. Sonuç olarak tabletin sol üst köşesinin el ile kapatılması sonucu Wi-Fi sinyalinin %50'ye kadar düşebileceğini kanıtladı. Instagram kullanıcısı Wi-Fi sinyalinin tamamen düştüğünü belirtiyordu fakat Samwlayacak nitelikte bir açıklama yapmadı.

Instagram kullanıcısı, iddiasına göre Samsung'la iletişime geçerek yeni bir cihaz aldı fakat yeni cihazda da aynı sorunla karşılaştı.

2010 yılında çıkan iPhone 4'lerde de aynı sorunun yaşandığını belirten kullanıcılar olmuştu. Telefonun bazı tutuş şekillerinde sinyalinin düştüğüne dair pek çok şikayet yapılmıştı. Cihazın antenlerinin yerleştirildiği kısmının elle kapatıldığında sinyal kaybı yaşandığı ortaya çıkmıştı. Steve Jobs, iPhone 4'ler için konuyla ilgili hafızalarda çıkmayacak şu açıklamayı yapmıştı: "Sadece bu şekilde tutmaktan kaçının."

Görünüşe göre Galaxy Tab S5e cihazlarında da benzer sonuçlar yaşanabilir. Samsung'un bu sorun için yapabileceği tek şey cihazın baştan tasarlanarak Wi-Fi anteninin farklı bir bölgeye yerleştirmesi olabilir.