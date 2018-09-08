Game of Thrones'un Jaime Lannister'ı Sonuna Devam Edecek

GoT'un gelecek final sezonunun nasıl olacağı ile ilgili şu an çok az bilenen genel bilgiler var. Yine de son öğrenilenlere göre hikayenin gidişatı Jaime Lannister hayranlarını oldukça sevindirecek gibi görünüyor.

Game of Thrones’un Lannister’larından Jaime, bir sezon daha seyircilerle birlikte olacak. Ağzı sıkı Game of Thrones ekibinden gelecek sezonla ilgili çok bir bilgi alamasak da en azından iyi mi kötü mü karar veremediğimiz Jaime Lannister'ın son bölüme kadar savaşmaya devam edeceğini öğrenebildik.

En son gerçekleştirdiği röportajda Jaime’nin başına neler gelebileceği ile ilgili teoriler sıralayan Nikolaj Coster-Waldau; kuzeye yolculuğu sırasında ölebileceğini, vardığında ejderha tarafından öldürülebileceğini ya da hayatının aşkıyla olabileceğini söyleyip karakterle ilgili tüm kapıları açık bırakmıştı. Nitekim artık Jaime Lannister son bölüme kadar gelmeyi başardığını biliyoruz.

Bu da Jaime Lannister’ın kuzeye yolculuğunda Tarthlı Brienne’le birlikte olabileceğine bir işaret diyebiliriz. Diğer taraftan Jaime’nin tekrar baba oluyor olması işleri oldukça karıştıracak gibi görünüyor. Doğrulanmasa da dizinin gelecek final sezonuyla ilgili dedikodular, oldukça kanlı bir final sahnesi olacağı yönünde. Hep birlikte göreceğiz.