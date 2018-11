Game of Thrones’un İlk Resmi Görseli Paylaşıldı

Game of Thrones’un final sezonu için ilk resmi görsel yayınlandı. Görselde Daenerys ve Jon Snow’u yan yana görüyoruz. Ayrıca uyaralım; yazının içinde 7. sezon ile ilgili spoiler yer almaktadır.

Game of Thrones’un final sezonunun karşımıza çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Çok yakında tarihe geçmesi beklenen dizinin final sezonu adeta bir mücevher gibi saklanmaya devam ederken, ilk görüntüler de gelmeye başladı. HBO, son olarak dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke ve Kit Harington’un karda verdiği pozu yayınladı.

İlk sezondan beri Winter is Coming” cümlesiyle kışın gelmek üzere olduğunun sinyallerini veren karakterler, sonunda gerçek kışla yüzleşmeye başlayacaklar. Son sezonda akgezenlerin duvarı yıktığını görmüş, üstelik Westeros’a da ilk karların yağdığına şahit olmuştuk.

Sır Gibi Saklanıyor

Daha önceki senelerde bölümlerin sızdırılmasıyla ciddi gelir kayıpları yaşayan HBO, final sezonunda bu konuya çok dikkat ediyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yayınlanması beklenen dizinin hala birkaç fotoğraf sızıntısından ileriye gidememesi de HBO’nun bu konuda başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Çekimleri 2 Sene Sürdü

Game of Thrones’un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu. İzleyiciler bu duruma üzülse de bu sürenin kısalması hepimizde yeniden bir heyecan ortamı yaratmaya başladı. Eğer sizler de sıkı bir Game of Thrones takipçisi iseniz, bizi takip ederek dizi hakkında çıkan yeni bilgilere ulaşabilirsiniz.