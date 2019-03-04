Game of Thrones'un Final Sezonu Oyuncuları Oldukça Yormuş

Dizinin set ekibi ve oyuncularıyla yapılan röportajda, oyuncular oldukça zorlandıklarını ve tekrar tekrar aynı sahneleri çekmemek için dua ettiklerini dile getirdiler.

Game of Thrones, gerek bütçesi gerek cüretkâr sahneleriyle TV sınırlarını zorlayan bir dizi ancak gelen haberlere göre, final sezonu olan sekizinci sezondaki savaş sekansı da birçok oyuncuyu ve yapım ekibinin sınırlarını zorlamış durumda.

Dizi ekibiyle yapılan röportajda, Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams “Bu fiziksel yorgunluğa sizi hiçbir şey hazırlayamazdı. Geceler boyunca, defalarca ve hiç durmadan. Hastalanamazsın ve kendine çok iyi bakmalısın çünkü senin yapacağın şeyi başka kimse yapamıyor. Gerçekten tükendiğim ve ağlamak istediğim anlar var” dedi.

Dizinin yönetmenlerinden Miguel Sapochnik’in çektiği bölüm, sadece gece çekimlerinden oluşuyor ve 11 haftada tamamlanabilmiş. Jorah Mormont’u canlandıran aktör Iain Glen “Game of Thrones’da yaşadığım en tatsız deneyimdi” diyor.

Röportajda yer alan bilgilere göre, dizide yer alan aktrislerden bir tanesi bayılmış ve seti erken terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca, iç çekimler sırasında yapay duman oluşturmak için yakılan yağlar set ekibinden bir kişinin astım nöbeti geçirmesine sebep olmuş.

Hound’u (Tazı) canlandıran Rory McCann “Sahneleri tekrar çekmemek için herkes dua ediyordu” diyor. Oyuncular ve set ekibinden gelen bu bilgilerden sonra final sezonu, hayranların beklentilerini iyice yükseltecektir.