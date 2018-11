Game of Thrones'un final sezonuna kadar heyecanınızı artırmaya başlayacak alternatif bir dizi arıyorsanız sizin için beklediğiniz kalitede bir önerimiz var.

Şu anda tartışmasız bir şekilde dünyanın en popüler dizisi olan Game of Thrones, Nisan ayında yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte final yapacak. Game of Thrones hayranları, final sezonunu sabırsızlıkla bekliyor olsa da yeni sezona daha 5 aylık bir süre bulunuyor. Bu sürede keyifli bir dönem dizisi izlemeyi düşünürseniz sizin için bir tavsiyemiz var.

Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix, orijinal film ve dizileri ile dünya çapında milyonlarca abonesinin takdirini kazanmayı başarıyor olsa da şirket, dünya çapında ün yapmış ve kendine hatırı sayılır miktarda hayran kitlesi oluşturmayı başarmış yapımları da bünyesine katmayı ihmal etmiyor.

Netflix’in bünyesine kattığı bir diğer dizi ise İngiliz yapımı The Last Kingdom. Bernard Cornwell’in Saxon Stories’inin (Sakson Hikayeleri) bir uyarlaması olan yapım, BBC Amerika ve BBC Two kanallarında yayınlanmıştı. Ayrıca ilk sezonun takdir edilen izlenme oranlarından sonra Netflix de dizinin ikinci sezonu için yapımcılar arasına girmişti.

The Last Kingdom’ın hikayesi 9. yüzyıl Britanya’sında geçiyor. Dizinin böylesine tematik bir yapıda olması, içeriğindeki dram ve macera ile de birleşince The Last Kingdom, Nisan ayında yayınlanacak Game of Thrones için güzel bir ara dizi olabilir. Dizinin birinci ve ikinci sezonu 8 bölümden oluşuyordu. 3. sezon ise 10 bölümden oluşuyor.

Netflix’in dizi için açıklaması ‘’Büyük Alfred, krallığını İskandinavyalı istilacılara karşı savunurken, Sakson olarak doğup Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred, doğuştan gelen hakkını arar.’’ şeklinde. Dizinin baş rollerinde ise Alexander Dreymon, Emily Cox, David Dawson yer alıyor.