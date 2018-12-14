Game of Thrones Final Sezonunda Sürpriz ile Karşılaşabiliriz

Yeni bir hayran teorisine göre HBO, dizinin final sezonuna yeni bir yaratık ekleyecek. Bu yaratık, Yaşlı Dadı'nın birinci sezonda anlattığı devasa buz örümcekleri olacak.

Dünya çapında on milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones, çok ciddi bir popülerliğe ulaşmış durumda. 8 sezonu ile yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin böylesine büyük bir popülerliğe ulaşmış olması, gelecek sezon ve bölümler için birbirinden enteresan hayran teorilerini de beraberinde getiriyor.

Bildiğiniz gibi HBO, dizinin dinamikliğini korumak için diziye her sezon yeni bir ‘yaratık’ ekliyor. Yeni bir hayran teorisine göre Game of Thrones seyircileri dizinin final sezonunda yeni bir ‘yaratık’ ile karşılaşacaklar ve buz devlerinin gizli gücü olacak ‘örümcekler’, 8. sezon ile birlikte ilk kez ekranlarda görünecek.

Peki bu tahmin nereden ortaya çıkıyor?

Dizinin birinci sezonunda Yaşlı Dadı (Old Nan), Bran’e duvarın ötesinde bulunan dehşet verici yaratıklardan bahsederken, ‘’Ölü atlarına binerek, bir avuç devasa örümcekle birlikte avlanırken şehirleri ve krallıkları silip süpürdüler.’’ şeklinde bir ifade kullanıyordu. ‘Yaz çocukları’ Yaşlı Dadı’nın hikayelerine çok aldırmasa da Bran gerçeği herkesten iyi biliyordu.

Ne dizinin uyarlanmış olduğu kitap, ne de dizinin geçmiş sezonları devasa buz örümceklerinin varlığını doğrulamıyor. Bu nedenle dev buz örümceklerine en azından şimdilik bir hayran teorisi olarak bakabiliriz. Fakat HBO’nun diziye her sezon yeni bir CGI yaratığı eklediğini aklınızdan çıkarmayın.