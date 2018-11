GoT Final Sezonundaki Tüm Bölümler 1 Saatten Uzun Olacak

Final sezonunun en önemli yönetmeni olan David Nutter, dizi ile ilgili yaptığı açıklamada final sezonundaki her bölümün bir saatten uzun olacağını belirtti.

HBO’nun dünya çapında on milyonlarca kişi tarafından izlenen dizisi Game of Thrones, Nisan 2019’da başlayacak final sezonu ile ekranlara veda edecek. Gerek oyuncular, gerek yapımcılar, gerekse yönetmenler, 8. sezonun heyecanını kaçırmamak için en ufak bir ipucu vermekten dahi kaçınıyorlar. Yeni de verilen bazı bilgiler, Game of Thrones hayranlarını fazlasıyla memnun ediyor.

Final sezonunun açılış bölümünü ve sezondaki diğer bölümlerin de yarısını çeken yönetmen David Nutter, 8. sezon hakkında oldukça keyif verici açıklamalarda bulundu. Final sezonunun altı bölümden oluşacağını belirten Nutter, tüm bölümlerin 1 saatin üzerinde uzunluğa sahip olacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre final sezonunun toplam uzunluğu 3 sinema filmine denk olacak.

Final sezonunun açılışını David Nutter yapmış olsa da kapanışı David Benioff ve Dan Weiss yaptı. Nutter, her iki yönetmenin de muhteşem bir iş çıkardığını belirtirken final sezonunun sürprizlerle ve şaşırtıcı anlarla dolu olduğunu bildirdi. Dizinin yapımcı ve yayıncısı olan HBO, geçtiğimiz günlerce yayınladığı bir video ile Game of Thrones’un final sezonunun ne zaman yayınlanacağını duyurmuştu. Videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.