Tarih Öncesi Kurtlar, GoT Evrenindekilere Benzemiyor

Nature adlı bir bilim dergisinde yayımlanan makaleye göre 12 bin yıl önce yaşadıklarına inanılan korkunç kurtlar, Game of Thrones evreninde yaşayan kurtlarla benzerlik göstermiyor.

Dünyanın belki de en popüler dizisi Game of Thrones’ta yer alan ve Stark hanedanının sembolü olan korkutucu kurtları hatırlıyorsunuzdur. Yaklaşık 12 bin yıl önce yaşadıklarına inanılan devasa kemik kıran kurtların tasviri, bu dizi tarafından kapsamlı bir şekilde güçlendirilmişti.

Ancak bilim insanları, dizide geçen kurtlarla 12 bin yıl önce yaşayan kurtların aynı olmadığını belirtiyor. Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde paleogenetik profesörü Laurent Frantz, nesiller öncesinde yaşayan kurtların Game of Thrones’ta olduğu gibi soğuk koşullara uygun olmadığını, kürklerinin ise daha kısa olduğunu belirtiyor.

Korkunç kurtların soyu, buz devriyle birlikte sona erdi

Yapılan araştırmalar, binlerce kurt fosilinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Analizler, buz devrinden hemen önce yaşayan kurtların soğuk hava koşullarına uygun olmadıklarını ve buz devriyle birlikte soylarının tamamen tükendiğini gösteriyor.

Devasa kurt fosilleri, çoğunlukla Kuzey ve Güney Amerika’da, sıcaklığın nispeten daha yüksek olduğu bölgelerde ortaya çıktı. Bulunduğu koşullara göre evrim geçirebilen diğer canlıların aksine devasa kurtlar, soğuk hava koşullarına uyum sağlayamadılar ve en son 12 bin yıl önce yaşadılar.

Araştırmanın baş yazarı Angela Perri, kurtlar hakkında şu sözleri dile getirdi; “Korkunç kurtlar, görünüşe göre uyum sağlama yeteneğine sahip değildi. Bu kurtların Game of Thrones’ta yer alan Kışyarı’na pek uyum sağlayabileceklerini düşünmüyorum.”