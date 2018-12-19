Game of Thrones, Resmi Twitter Hesabından Video Paylaştı

Son yılların en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un final sezonu yaklaştıkça, yapımcı ekibin de diziyle ilgili paylaştıkları videolar ve paylaşımlar artmaya başladı.

ABD’li yazar, şarkıcı ve oyuncu Kristien Chenoweth, rapçi T-Pain, NFL oyuncusu Aaron Rodgers ve komedyen Jimmy Kimmel büyük Game of Thrones hayranları. Game of Thrones ve yayıncı kanalı HBO, hayranları yaklaşmakta olan sekizinci sezona ısındırmak için bu 4 ünlüyle bir video yayınladı.

Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, bu teaser ile ilgili bazı detaylara ulaşıldı. Videoda yer alan dört ünlü de Game of Thrones hayranı oldukları için bunu para karşılığı yapmamış. Gelen bir diğer bilgi ise bu tarz daha fazla videonun geleceği. Ayrıca T-Pain’in, Game of Thrones’un jeneriğiyle bir remix yapması da bekleniyor.

Sekizinci ve son sezonuyla nisan ayında ekranlara veda olacak olan Game of Thrones için, yapımcıları ve yayıncı kanalı olan HBO çeşitli videolar hazırlıyor. 6 bölüm sürecek final sezonuyla ekranlara veda edecek olan diziyle aynı evrende geçecek farklı diziler de gelecek.