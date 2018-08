Game of Thrones'un son sezonuna adım adım yaklaşırken (bu arada sanki bu tabiri yıllardır kullanıyoruz) dizinin sonuna dair yeni çıtlatmalar elimize ulaştı.

Dizi tarihinin en büyük bütçeli ve en çok izlenen yapımlarından biri olan Game of Thrones'un son sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin 2019'un ikinci yarısında yayınlanacak son sezonu öncesinde her bilgi kırıntısı, her yeni açıklama ayrı önem taşıyor.

Dizide 'Lekesizler' ile Khaleesi arasında tercümanlık yapan ve Daenerys Targaryen'ın sağ kolu olan Missandei rolündeki Nathalie Emmanuel, dizinin finaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hindustan Times'a konuşan Emmanuel şunları söyledi:

"Sonuca ulaşmayı bekleyen o kadar karakter ve hikaye var ki... Bu sezon izleyiciler için çok heyecanlı olacak ve yürek burkacak. Özellikle dizinin son bölümünü izlediklerinde akıllarını kaybedeceklerini düşünüyorum."

Game of Thrones'a dair son sezon öncesi belki de en ilgiç olansa sızıntıların ve diziye dair 'spoiler' diyebileceğimiz bilgilerin oyunculardan gelmesi. Tabii ki burada oyuncuların heyecanına yenilip dizi hakkında konuşması mı etkili yoksa bu zaten PR departmanının planladığı bir şey mi bilemiyoruz. Emmanuel'in çıtlattığı şeyler doğruysa, dizinin mutsuz bir sonla bitmesi olası.