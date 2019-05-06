Game of Thrones'un 5. Bölümünden İlk Video Geldi

Son sezonu yayınlanmaya devam eden Game of Thrones efsanesinin, hafta sonunda yayınlanacak olan 5. bölümüne ait önizleme videosu yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan videoda Euron ve Cersei ön plana çıkan isimler oldu.

Game of Thrones efsanesinde sona yaklaşılıyor. 8. sezonun ilk dört bölümü yayınlandı. Game of Thrones severler dizinin sonunu merak ederken, beşinci bölüme ait önizleme videosu da yayınlandı. İşte YouTube üzerinden paylaşılan o video;

Herhangi bir konuşmanın olmadığı videoda dikkat çeken şey Euron. Bilindiği üzere 4. bölümde bir ejderhayı tatar yayıyla yok etmeyi başaran Euron, adeta zaferini izliyor gibi görünüyor. Euron'un hangi ejderhayı öldürdüğü ise henüz netleşmiş değil.

6. sezonda yaşanan orman yangınının ardından Cersei'nin, bu bölümdekine benzer bir şekilde dışarıyı izlemesi de takipçilerin gözünden kaçmayan başka bir detay oldu.

Efsane dizinin 5. bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak ve son bölüm 19 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak. Dizi sektöründe unutulmayacak yapımlardan biri olarak kalacak olan Game of Thrones'un son sezonunda savaş gittikçe kızışırken, kazananın kim olacağını bilmek şu an için mümkün değil.