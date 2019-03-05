Game of Thrones'un 8. Sezon Yeni Fragmanı Yayınlandı

Dünya genelinde birçok kişinin yeni sezonunu iple çektiği HBO yapımı dizi Game of Thrones'un yeni sezon fragmanı, nihayet bugün yayınlandı. 14 Nisan'da yayınlanacağı açıklanan yeni sezonun ayrıntılarına gelin birlikte göz atalım.

7. sezonuyla tüm dünyada izlenme rekoru kıran Game of Thrones'un yeni sezonu, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. 8. sezon ile final yapacak olan dizi, akıllardaki birçok soruya da yeni sezonda yanıt verecek.

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Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Cercei'nin hamile olması büyük şaşkınlık yaratmış ve Cercei, Jamie’ye ilişkilerini tüm dünyaya duyuracağını söylemişti. Geçtiğimiz sezondan akılda kalan bir diğer olay da Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşmasıydı.

Bugün yayınlanan fragmana göre yeni sezonun yayın tarihinin, 14 Nisan olduğunu söyleyebiliriz. Bu da neredeyse 1 ay kadar sabretmemiz gerektiği anlamına geliyor. HBO, daha önce de yaptığı gibi önümüzdeki günlerde farklı videolarla bizleri yeni sezona ısındırabilir.

Yayınlanan fragman Arya'nın korku dolu bakışlarının yer aldığı bir sahneyle başlıyor. Arya'nın kaçışıyla devam eden sahnede kimden kaçtığı ise bilinmiyor. Arya'nın daha önce yaşadıkları dikkate alınırsa, bu denli endişeli olduğunu görmek aslında biraz ürkütücü. Yayınlanan fragman ayrıca; Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğunu gösteriyor.

Yeni sezonda bizleri nelerin beklediğini tam olarak bilmesek de yayınlanan fragman sayesinde bazı ipuçlarına ulaşmamız mümkün. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri, Game of Thrones'un final sezonunun fragmanıyla baş başa bırakıyoruz. Fragman ve yeni sezon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmandan bizlerle paylaşabilirsiniz.