Game of Thrones'un 'Karanlık' Bölümü Aydınlatıldı

Yayınlanan son bölümünün fazlasıyla karanlık olmasından dolayı topa tutulan Game of Thrones, tepki yağmuruna tutulmaya devam ediliyor. Konuyla ilgili harekete geçmek isteyen bir YouTuber, bölümün önemli sahnelerini uygun şekilde aydınlatarak YouTube kanalından yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda son sezonuyla ekranlara geri dönen Game of Thrones, yayınlanan son bölümü The Long Night ile gündeme bomba gibi düştü. The Long Night, soluksuz savaş sahnesi ve yaşananlarla izleyicileri etkilese de bölümün en dikkat çeken yanı fazlasıyla karanlık oluşu oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyada büyüyen tepkilere bir yanıt vermek isteyen Görüntü Yönetmeni Fabian Wagner, çekimlerle ilgili bir hata olmadığını ve tamamen doğal ışıkla çekildiği için bu şekilde göründüğünü belirtmişti. Wagner'in konuyla ilgili açıklamasının detaylı haline aşağıdaki ilgili haberden ulaşabilirsiniz.

Yapılan açıklamaların ardından tepkilerini azaltmayan izleyiciler, teknolojinin varlığını hatırlatarak sahnelerin uygun biçimde aydınlatılabileceğini belirttiler. Tepkilerin bir sonu olmadığını fark eden ve durumdan rahatsız olan YouTube kanalı Hivemind, 8. sezonun 3. bölümündeki karanlık sahneleri uygun şekilde aydınlatarak yayınladı.

Hivemind'ın yaptığı aydınlatma oldukça başarılı görünüyor. HBO gibi köklü bir şirketin devasa bütçeye sahip Game of Thrones'ta bu şekilde özensiz davranması her izleyici tarafından üzüntüyle karşılandı. Hivemind'ın yayınlamış olduğu aydınlatılmış sahnelerle ilgili düşünceleriniz bizlere yorum olarak iletebilirsiniz.