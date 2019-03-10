Game of Thrones'un 8.Sezonu ABD ile Aynı Saatte Yayınlanacak

Yayınlandığı günden bu yana oldukça ses getiren dizinin final sezonu ülkemizde, ABD ile aynı saatte, gece 04.00'da Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.

Yayınlandığı günden bu yana ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones’un son sezonu olan sekizinci sezonu 14 Nisan’da başlıyor. Final sezonu 6 bölüm sürecek olan dizinin Türkiye yayını Digiturk’te olacak ve beIN HD kanalında Game of Thrones özel yayınları bulunacak.

Ayrıca dizinin Türkiye’deki yayın saatliyle ilgili de açıklama yapan Digiturk, fenomen dizinin Türkiye’de ABD ile aynı saatte yayınlanacağını söyledi. ABD’de 14 Nisan’da başlayacak olan dizi Türkiye’de de 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece 04.00’da Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Bölüm tekrarı ise 15 Nisan akşamında yayınlanacak.

Böylece sekizinci sezonuyla izleyicisine veda edecek olan dizi, Türkiye’de pazar gecesi ABD ile aynı saatte yayınlanacak pazartesi akşamları da bölüm tekrarı bulunacak.