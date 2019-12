Game of Thrones, 8. sezonunda cereyan eden Winterfell Savaşı'nın karanlık olmasından dolayı eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Dizinin yeni piyasaya sürülen 8. Sezonunun DVD versiyonunda her zamankinden daha karanlık, silinen bir sahne yer alıyor.

Game of Thrones'un sekizinci ve son sezonu DVD, Blu-ray ve 4K Ultra HD Blu-ray olarak piyasaya sürüldü. Dizinin hayranlarının ilgisini çeken bu özel versiyonda daha önce hiç görmediğimiz bonus içerikler, oyuncu ve yönetmenlerle yapılan röportajların yanı sıra final sezonundaki "The Long Night" (Uzun Gece) bölümünden silinmiş bir sahne de yer alıyor.

Silinen sahne, Winterfell savunmasının düşmesiyle Gece Kralı'nın Godswood'da Bran'a yaklaştığı, "Uzun Gece"nin sonuna doğru gerçekleşiyor. Theon Greyjoy ve etrafındakilerin Bran'i korumaya çalıştığı sahnede Alys Karstark ve askerleri Ak Gezen kuvvetleriyle çarpışamadan ölüyor.

Uzun Gece zaten dizideki en uzun bölümlerden biri ve sahnenin neden silindiğini anlamak zor değil. Ancak bölüm, yeteri kadar ölüm sahnesi olmadığından dolayı sıkça eleştirildi ve Winterfell Savaşı'nın silinen bu sahnesi karakter ölümlerindeki açığı kapatabilirdi. Alys dizide öne çıkan bir karakter olmasa da birçok karakterin öldüğü savaşta hatırlanması gereken isimlerinden biri.

Her ne kadar karanlıkta seçmek zor olsa da, aşağıda izleyebileceğiniz sahne final sezonunda yer alan birçok bonus içerikten biri. Dizinin son sezonun DVD/Blu-ray versiyonları Game of Thrones: The Complete Collection ve Game of Thrones: The Complete Series olarak piyasaya sürüldü.

Game of Thrones 8. Sezon - Alys Karstark'ın Ölümü: