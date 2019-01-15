Game of Thrones Fragmanında Yer Alan 6 Önemli İpucu

Dün itibarı ile yayınlanan yeni GoT fragmanı, diziden bir kesit sunmuyor. Bu nedenle fragmandaki her detayın 8. sezona dair ipuçları taşıyacak şekilde özenle hazırlandığını söyleyebiliriz.

HBO, bu yıl yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte final yapacak olan popüler dizisi Game of Thrones için yeni bir fragman yayınladı. Dizinin dünya çapında milyonlarca hayranının bulunması, fragmanın saniye saniye incelenmesi ve sağladığı ipuçlarının ortaya çıkarılması ile sonuçlandı. İşte GoT 8. sezon fragmanının sağladığı bazı ipuçlar.

Başlangıca Dönüş

Şu ana kadar 7 sezonu yayınlanan dizinin pek çok önemli sahnesi Kış Tepesi’nin (Winterfell) altındaki mahzenlerde geçti. Final sezonu fragmanının da burada geçmesi hem ölülerin GoT evreninin geri kalanını istila ettiği final sezonunun kasvetli ortamını yansıtıyor, hem de hikayenin başladığı yerde biteceğinin ipucunu sağlıyor.

Ölülerin Konuşması

Fragmanda Stark ailesinin hayatta kalan üç üyesi olan Jon, Sansa ve Arya’nın aile fertlerinin önlerinden geçerken ölülerin konuşmasını duyuyoruz. Ak gezenlerle mücadelede kaç aile ferdinin yitip gittiğini hatırlatan bu sahnede Ned, Jon’a damarlarında Stark kanı olduğunu söylüyor. Yalnızca bu tüyler ürpertici an bile 8. sezonun muhteşem bir savaşa sahne olacağının ipucunu taşıyor.

Geleceğe Bakış

Jon, Sansa ve Arya’nın yolları, üç heykelin bulunduğu noktada kesişiyor. Normal şartlarda bir Stark’ın heykeli ölene kadar dikilmez. Fakat burada hayatta olan üç karakterin de heykellerini görüyoruz. Arya ve Sansa, şu anki kıyafet ve yüz hatlarına sahip olsalar da Jon, daha yaşlı görünen bir heykele sahip. Bu durum, ak gezenlerle gerçekleştirilecek savaşta Sansa ve Arya’nın öleceğine, Jon’un ise Winterfell’i yöneteceğine yorumlandı.

Birlik, Hayatta Kalır

Fragmanın Stark ailesine odaklanıyor olması, serinin aslında her zaman Jon’un ailesi etrafında döndüğünün bir göstergesi olabilir. Ayrıca fragmanda Stark’ların birlik göstermesi, bir arada kaldıkları sürece ak gezenlere karşı bir zafer elde edeceklerini ima ediyor.

Tüy

Fragman’da görülen tüy, Lyanna Stark heykeline Kral Robert tarafından yerleştirilmişti. Bu tüyün düşmüş olması, 8. sezonda geçmiş ittifakların bir kenara bırakılacağını gösteriyor. Ayrıca Lyanna ve Jon Snow’un tüy ile ne kadar ilişkili olduklarını düşünürsek bu sahnenin Jon’un Westeros’u yaklaşan karanlıktan kurtarmak adına ne kadar önemli bir rol üstleneceğinin bir göstergesi olarak kabul edebiliriz.

Bran Nerede?

Fragman ile ilgili belki de en çok sorulan soru, yaşayan bir diğer Stark olan Bran’in nerede olduğu. Bazı hayran teorileri Bran’in üç gözlü kuzgun olduğundan orada bulunmadığını söylerken, bazı hayran teorilerine göre Bran, yeni sezonda Gece Kralı olarak karşımıza çıkacak.