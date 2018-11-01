GoT'un Final Sezonu, Büyük Savaş Sahnesiyle Geliyor

Neredeyse 2 yıldır beklediğimiz yeni ve son Game of Thrones sezonu, şimdiye kadar çekilmiş en büyük savaş sahnesiyle izleyenleriyle buluşacak.

Game of Thrones'un büyük bir merakla beklenen final sezonu, aradan geçen uzunca zamandan sonra nihayet ufukta görünmeye başladı. Neredeyse 2 senedir çekimleri ve yapım süreci devam eden dizinin önümüzdeki 6 ay içerisinde yayınlanması bekleniyor ve gelen ilk bilgilere göre dizinin final sezonu oldukça etkileyici bir savaş sahnesiyle karşımıza çıkacak.

Entertainment Weekly'de yer alan habere göre, henüz çıkış tarihi netleşmeyen dizinin final sezonu, bolca geriye dönüşlerin yaşandığı ve farklı karakterlerin hayatlarından kesitler göreceğimiz bir bölüm olacak. Bölüm boyunca aynı zamanda akgezenlerin nihayetinde beraberinde getireceği savaşın gerginliği de hakim olacak. Gelen en detaylı bilgilerden biri ise Sansa'nın Jon Snow ve Daenerys arasındaki 'diz çökme' anlaşmasından hoşlanmaması ve bu da muhtemelen final sezonunda büyük gerilimlere neden olacak.

Yine gelen haberlere göre etkileyici savaş sahnesinin yer alacağı bölüm 'Battle of Bastard' bölümünün yönetmeni Miguel Sapochnik tarafından yönetilecek ve bu savaş bölüm boyunca sürecek. Bölümde aynı zamanda farklı tarafların aynı uğurda savaşmalarına dair hikayelere de değinileceği düşünülüyor.