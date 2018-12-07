Kışın Geldiğini Gösteren Game of Thrones Tanıtım Filmi

HBO’nun efsaneleşen dizisi Game of Thrones sona yaklaşıyor. Yapımın uzun süre önce çekimleri tamamlanan final sezonuna ait fragmanlar ve tanıtım filmleri dört gözle bekleniyor. Son yayınlanan tanıtım filmi, kışın gerçekten geldiğini, ateş ile buzun birbirlerine nasıl karışacaklarını gösteriyor.

Sekizinci ve son sezonuyla ekranlara veda edecek olan Game of Thrones, dizi dünyasında kendi açtığı çağı kapatacak. Böyle bir son kapıdayken, destansı bir final için de hazırlıklar sona yaklaşıyor. Sinema filmleriyle yarışacak bir kaliteye sahip olması beklenen final sezonu, tüm dünya tarafından merakla bekleniyor

Dün yayınlanan yeni tanıtım filminde, dizide yer almayacak olmasına rağmen fazlasıyla ipucu veren 39 saniye yaşandı:

Buzlari Stark’ın kurdunu, Targaryen’in ejderini sırayla kaplarken, kışın ayak seslerini bir süredir duyan Westeros’a doğru gidiyor. Bu sırada Lannister’in temsilcisi olan aslan, ateşiyle buza karşı geleceğini gösteriyor. Bu da şiddetli bir çatışmanın, dizi evrenindeki en büyük savaşın habercisi niteliğinde.

2019’un Nisan ayında başlayacak olan Game of Thrones final sezonu, henüz hakkında çok az detaya sahip olduğumuz bir hikâyeyi bizlere aktaracak.