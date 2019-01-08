GoT'un Son Sezonunu İzleyen HBO CEO'su: "Dehşet İçindeyim"

Dizi tarihinin en devasa yapımınının finaline yaklaşırken, son sezonu izleyen HBO CEO'su Richard Plepler'dan açıklamalar geldi.

"Sayılı gün çabuk geçer" derler ama Game of Thrones'un finaline yaklaşırken, sanki son sezon 'ha geldi ha gelecek' diye yüzlerce haber yapmışız gibi hissediyoruz. Ancak dizinin son sezonuna sadece 3 ay kaldı ve nisan ayında son sezonu başlayacak olan diziyi izleyen HBO CEO'su Richard Plepler, son sezona duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Altın Küre ödülleri öncesinde Variety mikrofonlarına konuşan Plepler şunları söyledi:

"Herkes, bu olağanüstü hikaye anlatımı ve büyülü prodüksiyon için var gücüyle çalışıyor. Dizinin son sezonu tam bir şölen. Çocuklar (ekip) 6 farklı film yapmışlar. Bölümleri izlerken girdiğim ruh hali buydu: 'Ben bir film izliyorum."

Serinin yapımcıları David Benioff ve DB Weiss'e de övgüler yağdıran Plepler, "Kendi koydukları çıtanın yüksek olduğunu biliyorlardı ve bu çıtayı da aşmışlar. Son sezonu CGI olmadan 2 kere izledim ve adeta dehşete kapıldım." diye konuştu.