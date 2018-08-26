GoT'un Yapım Tasarımcısından 8. Sezon Açıklaması

Game of Thrones'un son sezonunu hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz ve yayın tarihi yaklaştıkça yapım ekibinden dizinin yeni sezonu ile ilgili ilgi çekici açıklamalar da gelmeye başladı.

Game of Thrones şüphesiz ki dizi tarihinin en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. Hatta dizi o kadar sevildi ki hikayenin sona ermesini ve dizinin final yapmasını hiç birimiz istemedik. Ancak en son 2017 baharında yeni bölümlerini izlediğimiz dizi, ne yazık ki 2019'da yayınlanacak yeni sezonuyla sona eriyor bildiğiniz gibi.

Bu kadar sevilen ve başarılı bulunan bir dizinin final sezonundan da beklenti büyük haliyle. Özellikle hikayenin bizi sürüklediği yeri ve yaşanması olası senaryoları düşününce, 8. sezonun ne kadar hareketli ve heyecan dolu olacağını kestirebiliyoruz. Fakat GoT'un bir de görsel olarak sunduğu keyif var. Tüm dekorlar, mekanlar, kostümler ve makyaj en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir tasarım ürünü aslında.

Bize bu muhteşem görseli sunan ekibin başında ise dizinin yapım tasarımcısı Deborah Riley var. Ekranda gördüğümüz her detayın tasarımından sorumlu olan Riley, 8. sezon sorulduğunda 'Bu sezon beni resmen öldürdü' demiş ve sözlerini 8. sezon için çalışmanın ne kadar zorlu olduğuna değinerek devam ettirmiş.

Riley'e göre GoT'un şimdiye kadar çalıştığı tüm sezonları, 8. sezon için bir tür ısınma turu gibi. Çok fazla mekan, karakter ve bolca kalabalık sahne izleyeceğimizden emin olduğumuz 8. sezon, Riley'in söylediklerine bakılırsa bu beklentilerimizi karşılayacak.

Peki bir yapım tasarımcısı tam olarak ne yapıyor?

Aslında bir yapımda gördüğümüz her şey yapım tasarımcısının eseri diyebiliriz. Senaryoda yer alan mekanları ve dekoru hayata geçiren, yaratılması esnasında katkı sağlayan ve yaratıcı süreç boyunca farklı kaynaklardan farklı seçenekleri bir araya getiren kişi, yapım tasarımcısı oluyor. Riley de GoT'da tüm bu süreçlerden sorumlu ve dizi boyunca gezindiğimiz tüm mekanlar aslında onun birer ürünü.