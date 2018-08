Game of Thrones'un final sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, diziye dair yeni hayran teorileri de gelmeye devam ediyor.

Game of Thrones, son yılların en popüler ve başarılı dizilerinden biri. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan bu uyarlama yapım, 2019'da final sezonunu yayınlayacak ve son sezon büyük bir merakla bekleniyor çünkü 7. sezonun final bölümü oldukça heyecanlı bir anda noktayı koymuştu. Aynı zamanda bir de dizinin son bölümünün yayınlanmasının üzerinden neredeyse 1,5 sene geçti ve artan zaman da merak duygusunu körüklüyor.

Hal böyle olunca da hayranlar dizinin sahnelerinden, oyuncu röportajlarından, yayınlanan fotoğraflardan türlü teoriler çıkarmaya başlıyor. Her başarılı ve çok izlenen yapımda olduğu gibi Game of Thrones için de yüzlerce teori var ve tabii ki her birinin gerçekliği de ayrı ayrı tartışılır. Ancak son teori bunlardan biraz farklı çünkü dayanak noktası doğrudan senaryo metni.

Emmys, dizinin 7. sezonunun son bölümünün senaryo ödülü almasının ardından, bölümün senaryosunu yayınladı. Senaryonun yayınlanmasının ardından da tahmin edeceğiniz üzere teoriler havada uçuşmaya başladı. Ancak hepsinin arasında en dikkat çekici ve mantıklı bulunaan teori, Khaleesi'nin ejderhası Viserion'un Night King tarafından diriltilerek 'buz ejderhasına' dönüşmesi hakkında.

Viserion'un son bölümde başına gelenler, forumlarda büyük bir tartışma konusu haline gelmişti çünkü kimi izleyiciler ejderhanın Night King'i kontrolüne geçtiğine ve buz ejderhası olduğuna inanmıyordu. Ancak yayınlanan senaryoda, senaristlerin Viserion'dan 'ice dragon' (buz ejderhası) şeklinde bahsetmiş olması, durumu netliğe kavuşturdu.

Konuyla ilgili bir diğer tartışma ise ejderhanın bu dönüşüme rağmen ateş üflemeye devam edecek olup olmaması. Her ne kadar Viserion'u duvarı eritirken görmüş olsak da alevlerin mavi olması 'Acaba artık ateş değil de buz mu üflüyor' sorularını akıllara getirmişti. Ancak dizinin yönetmenlerinden Jeremy Podeswa konuyu netliğe kavuşturacak açıklamasını yaptı ve Viserion'un ateş üflemeye devam edeceğini ve duvarı eritebilecek güce de sahip olduğunu ekledi. Yani 8. sezonda, duvar yıkılmasının ardından, büyük savaş sonunda başlayacak diyebiliriz.