Yeni kitabı hakkında verdiği bir röportajda 1996 yılında yayımlanan Game of Thrones kitabından da bahseden yazar George RR Martin, ak gezenlerin küresel iklim değişikliğini temsil ettiğini belirtti.

HBO’nun tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan dizisi Game of Thrones’un uyarlandığı aynı isimli kitabın yazarı olan George RR Martin, yeni kitabı olan Fire and Blood’u tanıtmak için The New York Times’a verdiği röportajda Westeros ve Ak Gezenler (White Walkers) hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

'‘Bu biraz ironik.’’ diyen Martin, ‘’Çünkü ben 1991 yılında Game of Thrones’u yazmaya başladığımda birileri henüz iklim değişikliği hakkında konuşmaya başlamamıştı.’’ diyerek insanlığın o günlerde dahi insanların yoğun fosil yakıt kullanımının küresel bir iklim değişikliğine neden olacağını anlamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

‘’Westeros’taki insanlar güçleri, statüleri ve zenginlikleri için kendi içlerinde bir mücadele veriyorlar.’’ diyen Martin, ‘’Ve bu nedenle gezegeni yok etme potansiyeline sahip olan ‘kış geliyor’ (winter is coming) gerçeğine karşı dikkatleri dağılıyor.’’ dedi. Yani Westeros’taki krallıklar medeniyetimizi, ak gezenler ise küresel ısınmayı temsil ediyor.

İç politika, dış politika, medeni haklar, sosyal sorumluluklar gibi ferdi sorunların hiçbirinin küresel iklim değişikliği kadar önemli olmadığını dile getiren Martin, insanların asıl endişe etmesi gereken konunun yüz milyonlarca insanı sular altında bırakacak olan iklim değişikliği olduğunu belirtti.