Game of Thrones'un Yeni Dizisinden İlk Büyük Haber

Yazar George R.R. Martin, paylaştığı bir blog yazısında diziden 'The Long Night' adı ile bahsetti. Martin'in bu hamlesi, Game of Thrones öncesinde geçecek yeni Westeros dizisinin bu isme sahip olabileceği şeklinde yorumlandı.

HBO’nun tüm dünyada on milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran dizisi Game of Thrones, 8. sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek. HBO, yine Westeros’un kanlı topraklarında geçecek yeni bir bir dizi için Game of Thrones’un yazarı olan George R.R. Martin ile birlikte çalışıyor. Yeni bir blog yazısı paylaşan Martin, Westeros’ta geçecek yeni dizinin adını vermiş olabilir.

İlk olarak Game of Thrones serisine katılacağı açıklanan oyuncu Naomi Watts’ı tebrik eden Martin, bu sırada diziden ‘The Long Night’ adı ile bahsetti. Long Night’ın Game of Thrones’tan çok daha önceki zamanlarda Westeros’ta geçecek olan yeni diziye ait ilk projenin adı olduğu biliniyor.

‘’Jane Goldman, Long Night için bir deneme yazdı. O ve ekibi şu anda Londra’da ve meşguller. Yakında daha fazla ismin açıklanmasını bekliyorum.’’ diyen George R.R. Martin, Game of Thrones öncesinde geçecek hala birkaç proje üzerinde çalıştıklarını ve bu projelerin geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Emmy Ödülleri töreninde konuşan Martin, diziyi 13 sezona kadar uzatabilecek malzemeye sahip olduklarını fakat yapımcıların yeni bir proje istediğini dile getirmiş, bunun için de Game of Thrones öncesinde geçecek 5 proje üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Yeni dizi Game of Thrones’tan birkaç yüzyıl ya da birkaç binyıl önce geçecek.