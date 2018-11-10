Game of Thrones'un Yokluğunda İzlenebilecek Netflix Filmi

Netflix'in bol kılıç ve çamurlu yeni filmi Outlaw King, yer yer Game of Thrones'a benzerlikleriyle dikkat çeken bir yapım.

Game of Thrones’un final sezonu için önümüzdeki seneye kadar beklemek zorundayız. Son sezonu gelene kadar da boşluğunu doldurabileceğimiz bazı yapımlar var, mesela Outlaw King filmi.

Film Kuzey Kral’ı Steward’ın Güney Kral’ının önünde diz çökmesiyle başlıyor. Bir yerlerden tanıdık geldi sanki? Geroge R.R. Martin’de Game of Thrones’u yazarken de tarihi olaylardan esinlendi. Güneyde bulunan King’s Landing ve kuzeyde bulunan Winterfell arasındaki ilişki İngiltere ve İskoçya gibi.

Loudon Hill Savaşı da, Game of Thrones’ta yer alan Jon Snow ve Ramsay Bolton arasındakisavaşla bazı benzerlikler gösteriyor. Bu savaş, İskoçların bağımsızlık yolunda attıkları ilk adımdı. Bravehearth’ı izleyenleriniz bunu zaten biliyordur. Tabii bu yatıştırıcı bir etki bırakmıyor insanlar üzerinde. Kuzey’in soylularından olan Chris Pine’ın canlandırdığı Robert Bruce, Kral 1.Edward’a karşı özgürlük mücadelesi veriyor.

Bol bol savaş ve kanın olduğu film, Ortaçağ temalı filmleri sevenler için Netflix'te izleyicilerini bekliyor.