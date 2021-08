Microsoft, Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunları Duyurdu

Gamescom 2021 kapsamında sahne alan Microsoft, Xbox Game Pass'e bazı yeni oyunlar ekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre 5 AAA oyun ile çok sayıda küçük oyun, Xbox Game Pass ile erişilebilir olacak. Açıklamanın daha da iyi yanı, 5 AAA oyunun 4 tanesinin yakında lansman yapacak oluşu.

Video oyun dünyasının önemli etkinliklerinden bir tanesi olan Gamescom 2021 resmen başladı. Şirketler, bu etkinlik kapsamında hem yeni oyunlarını hem de sektörle ilgili aldıkları kararları açıklıyorlar. Gamescom 2021'de sahne alan Microsoft ise Xbox Game Pass abonelerini sevindiren bazı açıklamalarda bulundu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Game Pass aboneleri, yeni AAA oyunlara ek olarak bağımsız geliştiriciler tarafından oluşturulmuş mini oyunlarla da tanışma imkanı yakalayacaklar. AAA oyunların neredeyse tümü hem PC hem de konsol uyumlu olarak Xbox Game Pass'e gelecek. Ancak yakın bir gelecekte Xbox Game Pass'e gelecek yeniliklerin bunlardan ibaret olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass'e eklenecek AAA oyunlar

Age of Empires IV (PC)

Into The Pit (PC / Konsol)

Crusader Kings III (PC / Konsol)

Psychonauts 2 (PC / Konsol)

The Gunk (PC / Konsol)

Microsoft'un yaptığı açıklamalara baktığımızda, Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlardan yalnızca Crusader Kings III'ün daha önceden piyasaya sürülmüş olduğunu görüyoruz. Diğer AAA oyunlar ise yakın bir gelecekte lansman yapacaklar ve lansmanla birlikte de Xbox Game Pass'e eklenecekler.

Xbox Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar için bir tanıtım videosu hazırlayan Microsoft, bu video ile Humble Games'in dağıttığı bazı oyunları da tanıtmış oldu. Bu oyunlar, zaman zaman farklı arayışlar içerisine giren oyun tutkunlarına birkaç saatliğine de olsa eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyorlar.

Archvale

Next Space Rebels

Midnight Fight Express

Dodgeball Academia

Bushiden

Flynn: Son of Crimson

Unpacking

Signalis

Unsighted

Chinatown Detective Agency

Microsoft, yalnızca bunlarla yetinmek istemeyen oyuncular için bir konudan daha bahsetti. Öyle ki Xbox Game Pass aboneleri, artık bazı DLC'leri de mevcut oyunlara ekleyebilecekler. Bu bağlamda State of Decay 2: Homecoming ve Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation gibi yapımlar, Xbox Game Pass abonelerinin beğenilerine sunulacak.