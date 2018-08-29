GameX 2018, 6 Eylül'de Ziyaretçilerine Kapılarını Açıyor

Türkiye'nin en büyük dijital oyun fuarlarından olan GameX, 4. yılında yeniden İstanbul'da oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda ünlü YouTube ve Twitch yayıncılarının da katılımıyla oldukça renkli görüntülerin yaşandığı ve oyuncuların bayramı diyebileceğimiz 4 günlük bir etkinlik sunan GameX, bu yıl da oyun severlerin ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Cosplay yarışmaları, fuara özel etkinlik ve oyun tanıtımları, konsol ve PC oyunlarını deneyebilme imkanı derken; bir oyuncunun içerisinde bulunmak isteyeceği en güzel ortamlardan biri olacak gibi görünüyor. 6-9 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek GameX 2018’de bulunmak isteyenler için biletlerin fiyat listesini de paylaşalım:

GameX 2018

Hafta İçi Günlük: 15 TL.

Hafta Sonu Günlük: 20 TL.

4 Günlük Kombine: 50 TL.

VIP Kombine: 100 TL

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2018’ye gitmek istiyorsanız, biletinizi şimdiden almak isteyebilirsiniz. Bilet satış sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.