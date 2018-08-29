GameX 2018, 6 Eylül'de Ziyaretçilerine Kapılarını Açıyor

Geçtiğimiz yıllarda ünlü YouTube ve Twitch yayıncılarının da katılımıyla oldukça renkli görüntülerin yaşandığı ve oyuncuların bayramı diyebileceğimiz 4 günlük bir etkinlik sunan GameX, bu yıl da oyun severlerin ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.
Cosplay yarışmaları, fuara özel etkinlik ve oyun tanıtımları, konsol ve PC oyunlarını deneyebilme imkanı derken; bir oyuncunun içerisinde bulunmak isteyeceği en güzel ortamlardan biri olacak gibi görünüyor. 6-9 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek GameX 2018’de bulunmak isteyenler için biletlerin fiyat listesini de paylaşalım:
GameX 2018
- Hafta İçi Günlük: 15 TL.
- Hafta Sonu Günlük: 20 TL.
- 4 Günlük Kombine: 50 TL.
- VIP Kombine: 100 TL
Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2018’ye gitmek istiyorsanız, biletinizi şimdiden almak isteyebilirsiniz. Bilet satış sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.